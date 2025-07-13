السيطرة على حريق داخل محل بشارع فيصل دون إصابات

كتب – صابر المحلاوي:

تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المحال التجارية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.

كان مشرف غرفة عمليات النجدة قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران.

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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