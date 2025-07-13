مشاجرة بالأيدي.. تنتهي بـ6 مصابين في المعادي (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أُصيب 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعتين من المواطنين، إثر خلاف على أولوية المرور بمنطقة المعادي.

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

بالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوّن من 5 أشخاص، بينهم 3 مصابين بسحجات وكدمات، وطرف ثان مكوّن من 3 أشخاص، أصيب بعضهم بجروح وكدمات، وذلك على خلفية مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، تطورت إلى اعتداء متبادل بالأيدي.

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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