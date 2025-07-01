سائق يضع طفلين داخل شنطة السيارة بالقاهرة.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- علاء عمران:

في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة بوضع طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، في مشهد أثار غضبًا واسعًا، لكونه يُعرض حياة الطفلين والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبيّن أنه يعمل مديرًا لأحد المطاعم، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وبمواجهته، أقر بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو المتداول.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل الحاسم مع كافة صور الإهمال والاستهتار التي تُهدد سلامة المواطنين، وبما يحقق الردع العام والخاص.

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