الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة بحوزته أسلحة ومخدرات بـ41 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر من بؤر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة، وتحتفظ بأسلحة نارية غير مرخصة، فيما لقي أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام بؤر إجرامية بالقليوبية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة (سبق اتهامه في قضايا جنايات "مخدرات، مقاومة سلطات، سلاح")، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 173 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس – هيروين – هيدرو – كوكايين)، و10 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 41 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.