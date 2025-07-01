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حبس مروج شائعة استقالة محامٍ عام وضبط ضباط في قضية سارة خليفة

02:10 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

النيابة العامة

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كتب- أحمد أبو النجا:
قررت النيابة العامة حبس متهم احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، زاعمًا صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وكانت النيابة العامة قد رصدت تداول تلك الأخبار الكاذبة على عدد من الحسابات والمواقع الإلكترونية، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، فأمر المستشار النائب العام بتتبع هذه الحسابات والمواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على النشر وإعادة النشر، فصدر أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقد تم تنفيذ القرار وضبط المتهم، الذي أقر خلال استجوابه بارتكابه الواقعة على النحو المتداول.
وجارٍ استكمال التحقيقات لضبط باقي المتورطين من جرى رصدهم في هذا الشأن.

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