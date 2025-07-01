حبس مروج شائعة استقالة محامٍ عام وضبط ضباط في قضية سارة خليفة
02:10 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
كتب- أحمد أبو النجا:
قررت النيابة العامة حبس متهم احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، زاعمًا صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وكانت النيابة العامة قد رصدت تداول تلك الأخبار الكاذبة على عدد من الحسابات والمواقع الإلكترونية، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، فأمر المستشار النائب العام بتتبع هذه الحسابات والمواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على النشر وإعادة النشر، فصدر أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقد تم تنفيذ القرار وضبط المتهم، الذي أقر خلال استجوابه بارتكابه الواقعة على النحو المتداول.
وجارٍ استكمال التحقيقات لضبط باقي المتورطين من جرى رصدهم في هذا الشأن.
اقرأ أيضا:
مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور
رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر
سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"
"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق
"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة
"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟
فيديو قد يعجبك: