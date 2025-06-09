كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الظواهر السلبية ومخالفات التيار الكهربائي ومخالفات الضرائب والجمارك.

وجاءت نتائج جهود الحملات خلال 24 ساعة كالتالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 1457 قضية متنوعة تتعلق بالظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 1593 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبط 321 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

تستمر الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.