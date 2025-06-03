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"خديجة" تطلب الخُلع: "نسي يجيبلي شوكولاتة"

01:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أرشيفية

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كتبت – فاطمة عادل:

أقامت خديجة.م، البالغة من العمر 26 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الانفصال عن زوجها، مبررة ذلك بتجاهله المتكرر لطلب بسيط كانت تعتبره "رمزًا للاهتمام" وهو الشوكولاتة.

وقالت خديجة في دعواها التي حملت رقم 587 لسنة 2024: "أنا موظفة، وبرجع من شغلي مرهقة، متعودة من زمان آكل شوكولاتة قبل ما أنام، دي عادة من وأنا طفلة، بابا كان بيجيبلي دايمًا، وقبل الجواز جوزي وعدني إنه مش هينسى العادة دي أبدًا".

وتابعت الزوجة:"لكن بعد الجواز، شهر كامل وهو بيتجاهلني، ولا كأني بقول حاجة. بقيت أطلب الشوكولاتة وهو يضحك ويمشيها، وده زعلني جدًا. مش بس كده، هو كمان اتغير تمامًا، بيصحى يروح شغله، ويرجع ياكل وينام، وأنا بقيت مجرد خدامة في البيت! لا خروجات، ولا كلام، ولا اهتمام بمشاعري".

وأكدت خديجة أن الشوكولاتة بالنسبة لها لم تكن مجرد حلوى، بل رمز للمودة والاهتمام، مضيفة: "من أول الخطوبة وهو دايمًا بيجيبلي شوكولاتة، بس بعد الجواز، بقى ييجي من الشغل فاضي الإيدين، وكأنه ناسي أنا بحب إيه".

واختتمت الزوجة حديثها بالقول:"أنا عارفة إن في ناس ممكن تضحك وتقول ده سبب بسيط، بس بالنسبالي كان ليه تأثير كبير جدًا. هو مش السبب الحقيقي، بس الشوكولاتة كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. أنا حاسة إن ما بقاش في تقدير ولا اهتمام".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُصدر فيها حكم حتى الآن.

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محكمة الأسرة شوكولاتة خلع
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