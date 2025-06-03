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بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

11:09 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية ستكون لمرة واحدة فقط، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، على أن تُستأنف الزيارات الاعتيادية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2025.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء.

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نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عيد الأضحى زيارة استثنائية وزارة الداخلية
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