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خناقة في نص الشارع.. فنان شهير متهم بالتعدي على محاسب في الهرم

12:50 م الأحد 29 يونيو 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب – محمد شعبان:

في مشهد لم تلتقطه عدسات الكاميرا، اندلعت مشادة حامية الوطيس بين فنان شهير ومحاسب في أحد شوارع منطقة حدائق الأهرام، تحولت سريعًا إلى محضر رسمي حرره الأخير، اتهم فيه النجم المعروف بالتعدي عليه بالسب والشتم.

وبحسب ما ورد في البلاغ، اشتعل الخلاف بسبب أولوية المرور، قبل أن تتطور الأمور بشكل غير متوقع إلى مشاجرة لفظية حادة بين الطرفين.

ووسط حالة من الذهول التي سيطرت على المارة، توجه المحاسب إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر ضد الفنان.

من جهتها، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها للوقوف على تفاصيل الواقعة، واستدعاء الشهود، تمهيدًا لكشف ملابسات المشاجرة.

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خناقة في نص الشارع فنان شهير أولوية المرور مديرية أمن الجيزة
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