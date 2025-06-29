الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه مع تجار عملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متلاحقة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط نحو 9 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الأمنية في مكافحة جرائم المضاربة بأسعار العملات، والاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.