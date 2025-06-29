مصرع 3 عناصر إجرامية في البلينا بحوزتهم مخدرات بـ9 ملايين وسلاح ثقيل
12:11 م الأحد 29 يونيو 2025
كتب- علاء عمران:
لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال مداهمة أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية لاستهدافهم بمركز شرطة البلينا.
وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام المتهمين – الصادر ضدهم أحكام في 27 جناية متنوعة تشمل قضايا مخدرات، وسلاح، وسرقة بالإكراه – بجلب كمية من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، وحيازتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهمين الثلاثة، حيث عُثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح ناري (منها 3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 5 فرد خرطوش، طبنجة)، وكميات متنوعة من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 9 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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