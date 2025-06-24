كتب - فاطمة عادل:

ضربها، جرّها من شعرها حتى أوصلها إلى غرفة النوم. هناك، كبّلها بالحبال، واعتدى عليها، ثم عاشرها جنسيًا قبل أن يعاود تعذيبها حتى فارقت الحياة. لم يكن ذلك مشهدًا من فيلم دموي، بل جريمة حقيقية وقعت داخل منزل بإحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية. قُتلت "سعاد" على يد زوجها، فقط لأنها حاولت إنقاذ ابنتها من بطشه.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بمحافظة المنوفية في فبراير 2024.

منذ عشرين عامًا، تزوج "محمد ف."، البالغ من العمر 48 عامًا، وله سوابق جنائية، من "سعاد ع." التي تصغره بثلاثة أعوام، واستقرا في منزل عائلتهما بإحدى قرى مركز السادات، ورُزقا بثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و16 و19 سنة.

عاشت الأسرة سنوات مستقرة، لكن حياة "سعاد" تحولت تدريجيًا إلى كابوس بعدما أدمن زوجها المخدرات، وانقطع عن العمل، وبدأ في تعنيف زوجته وبناته بانتظام. رغم ذلك، تمسكت "سعاد" ببيتها، مفضلة البقاء لحماية بناتها وتربيتهن.

وفي إحدى ليالي فبراير 2024، تأخرت إحدى بناته عن العودة من منزل خالها. عاد الأب إلى المنزل غاضبًا، وانهال عليها بالضرب دون أن يصغي إلى أي تبرير.

تدخلت الأم محاولة إنقاذ ابنتها، لتتحول إلى هدفه التالي. انهال عليها ضربًا وركلًا، وسحبها من شعرها إلى غرفة النوم، وهناك كبّلها بالحبال وشرع في تعذيبها بطريقة وحشية، مستخدمًا سلكًا كهربائيًا وخرطوم مياه، ثم اغتصبها رغم مقاومتها الضعيفة، وأعاد تعذيبها مرة أخرى.

بعد لحظات من الانتهاك والتعذيب، لفظت "سعاد" أنفاسها الأخيرة. ألقاها الزوج على السرير وهرب. دخلت الابنة الكبرى إلى الغرفة، لتجد والدتها جثة هامدة، فانطلقت صرخاتها: "ماما ماتت!"

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في وقت قصير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.