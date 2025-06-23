كتب – أحمد أبو النجا:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة، والزعم بكونها بموافقة وزارة الداخلية المصرية، وإغلاقه حسابه عقب ذلك.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد احترامها للجميع وفقًا لثوابتها، وأن تلك الادعاءات المغرضة تستهدف محاولة النيل، في هذا التوقيت الراهن، من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية، مؤكدًا أنها لن تؤثر على عمق تلك العلاقات.

واختتم المصدر بالتشديد على أن الوزارة، ومن منطلق احترامها لسيادة القانون، ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق من يروّج لمثل هذه الادعاءات المشبوهة.

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