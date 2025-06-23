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سيدة تدّعي اقتحام الشرطة لمنزلها وضبط زوجها.. والداخلية تكشف التفاصيل

12:40 م الإثنين 23 يونيو 2025

المتهمين

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كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام بعض رجال الشرطة بمحافظة الدقهلية باقتحام منزلها والتعدي عليها وضبط زوجها دون وجه حق.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه بالفحص تبيّن عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 الجاري، ووفقًا لإجراءات قانونية مُقننة، تم ضبط (زوج القائمة على النشر) لكونه عنصرًا جنائيًا سبق اتهامه في قضايا «اتجار بالمواد المخدرة وسلاح ناري»، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزته على (كمية من مخدري الهيروين والآيس – فرد خرطوش – مبلغ مالي). وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية وسيادة القانون.

وباستدعاء السيدة (القائمة على النشر)، أقرت بقيامها بالادعاء الكاذب في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية بحق زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدلائها بمعلومات غير صحيحة.

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