سائق نقل ذكي يعتدي على راكبة بالقاهرة.. والداخلية تكشف التفاصيل | صور

كتـب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من صاحبة الحساب المشار إليه، أفادت خلاله بأنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بدائرة القسم، طلب منها السائق إلغاء الرحلة عبر التطبيق الإلكتروني لتحصيل قيمة الأجرة لنفسه، ولدى رفضها، قام بإنزالها في أحد الطرق بدائرة القسم.

وأضافت المُبلغة أنه نشبت مشادة كلامية بينها وبين السائق، وأثناء استغاثتها تدخل أحد الأشخاص، ووقعت مشادة تطورت إلى مشاجرة بينه وبين السائق، تبادلا خلالها الاعتداء بالضرب، قبل أن يفر السائق هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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