كتب – أحمد عادل:

قررت النيابة العامة تجديد حبس مالك مطعم "سيتي كريب" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الحريق الذي اندلع داخل المطعم بمنطقة مصر الجديدة وأسفر عن وفاة أحد العمال.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم، أبرزها: القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتشغيل قُصّر وحديثي السن، ومخالفة اشتراطات ومعايير السلامة والدفاع المدني.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل المطعم وامتد إلى واجهة أحد العقارات السكنية المجاورة. وأسفر الحادث عن وفاة أحد العمال، وتم نقله إلى المستشفى.

ودفعت الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، وإخلاء العقار الكائن أعلى المطعم حفاظًا على حياة السكان.

وتُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث قررت استدعاء عدد من العاملين بالمطعم لسماع أقوالهم، كما كلّفت الأجهزة الفنية بإعداد تقرير مفصل حول أسباب الحريق، وبيان مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية داخل المنشأة.