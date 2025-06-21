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"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

12:36 م السبت 21 يونيو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب – علاء عمران:

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية عن جهود مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام، حيث تم ضبط 364 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 362 قضية مخدرات، و157 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84469 حكم قضائى متنوع.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 31 متهما إرتكبوا 26 حادث متنوع، وتحرير 21038 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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