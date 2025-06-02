عبير تطلب خلع زوجها: "بيعاكس البنات في فرح أختي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "عبير. م"، 28 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إنهاء علاقتها الزوجية، بعد أن اتهمت زوجها بـ"خيانة ثقتها والتسبب في إحراجها أمام أهلها" خلال حفل زفاف شقيقتها، قائلة: "كان بيعاكس البنات".

وقالت "عبير" في دعواها: "كنت مستنية يوم فرح أختي من زمان، لكن جوزي قرر يحوّله لكابوس. قاعد يعاكس البنات قدام الكل، ويفضحني وسط أهلي وضيوفنا، وكأننا مش متجوزين ولا في أي احترام".

وأضافت الزوجة: "في بداية الجواز كنت بلاحظ عليه نظراته للبنات، وكنت بقول يمكن أنا بتهيألي، لكن اللي عمله في الفرح خلاني أتأكد إنه قليل الاحترام ومفيش أمل فيه. شقيقتي كانت بتعيط، والفرح كله اتقلب نكد بسبب تصرفاته".

وأوضحت "عبير" أن زوجها بدأ بالمعاكسة بشكل علني، وتبادل الضحكات والنظرات مع صديقاتها وقريباتها، بل وصل به الأمر إلى تبادل أرقام الهواتف مع إحدى المعزومات، في مشهد وصفته بـ"الفضيحة".

وتابعت: "كل الناس شافوا طريقته، وأهلي اتكسفوا. ولما واجهته بعد الفرح، قال لي: دي دماغي وأنا كده، ومش عاجبك روحي بيت أبوكي".

واختتمت "عبير" حديثها بأنها حاولت الحفاظ على بيتها كثيرًا، لكنها وصلت إلى قناعة بأنه لا يصلح كزوج، وأنه يفتقر لأبسط قواعد الاحترام، قائلة: "أنا ست محترمة، وهو بيحطني في مواقف مهينة، ومش ناوية أكمل حياتي معاه لأنه مش بيعترف بغلطه".

ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع، بعد رفضه الطلاق بالتراضي، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 813 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.