خلال حملات أمنية.. ضبط 14 مركزًا غير مرخّص لعلاج الإدمان في 3 محافظات

كتب- أحمد أبو النجا:

نفّذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن في الإسكندرية، أسوان، وأسيوط، حملات أمنية مكثفة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة التي تمارس أنشطة طبية خاطئة في مجال علاج الإدمان.

وأسفرت الجهود عن استهداف 14 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، حيث تم ضبط 15 شخصًا من المشرفين والمسؤولين عن تلك المراكز، تبين أن 8 منهم لديهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن هذه المراكز، تعمل دون تراخيص رسمية لتشغيلها تفتقر إلى الموافقات اللازمة من الجهات المختصة يمارس فيها القائمون مهنة الطب البشري دون الحصول على تراخيص معتمدة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمراكز المخالفة.



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