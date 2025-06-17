تصالح الفنان محمد غنيم مع طليقته أمام المحكمة في قضية التهديد

كتب – أحمد عادل:

شهدت محكمة جنايات مصر القديمة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تطورًا لافتًا في جلسة محاكمة الفنان محمد غنيم، المتهم بتهديد طليقته، حيث أعلن الطرفان تصالحهما رسميًا أمام هيئة المحكمة.

وقال المحامي إسماعيل بركة، دفاع الفنان، إن موكله حضر الجلسة برفقة طليقته، ووقفا معًا أمام هيئة المحكمة، مؤكدين انتهاء الخلاف بينهما بشكل ودي.

وأضاف أن الطرفين وقّعا على تعهد رسمي بعدم التعرض أو الإساءة لبعضهما في المستقبل، وتم تقديم مذكرة بذلك إلى المحكمة، تمهيدًا لإنهاء الدعوى بناءً على هذا التصالح.

وفي الجلسة السابقة، قررت محكمة جنايات التجمع الخامس إخلاء سبيل الفنان محمد غنيم، على خلفية اتهامه بتهديد طليقته.

وكانت جهات التحقيق قد تحفظت على الفنان أثناء إنهاء إجراءات إعادة محاكمته، تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحبسه 3 سنوات في القضية ذاتها.

وتعود القضية إلى ما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، حيث وُجهت إلى الفنان محمد غنيم تهمة تهديد طليقته، رانيا نبيل، شفهيًا وكتابيًا، عبر وسيطة تُدعى زينب حسن، بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف، وذلك مقابل طلب مبلغ مالي، وفقًا لما جاء في التحقيقات.