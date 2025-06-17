كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدّي عدد من الأشخاص على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول (3 أشخاص – اثنان منهم مصابان بسحجات متفرقة)، وطرف ثانٍ (3 أشخاص)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة نشبت إثر قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة نجلة أحد أفراد الطرف الأول، مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، كما تم التحفظ على الأسلحة البيضاء والعصي المستخدمة في الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟