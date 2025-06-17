تحرش في الشارع.. عامل دليفري يلاحق فتاة في التجمع والداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تحرش بطالبة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش اللفظي من قِبل قائد دراجة نارية أثناء سيرها في نطاق دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبيّن أنه يعمل عامل توصيل طلبات ومقيم بمحافظة البحيرة، وتم العثور بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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