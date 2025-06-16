4 قرارات عاجلة من النيابة في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها الموسعة في واقعة انهيار مدخنة ضخمة داخل أحد مصانع الطوب بقرية عرب أبو ساعد بمركز الصف، مما أسفر عن وفاة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. كما أمرت بسرعة تشكيل لجنة هندسية من المختصين لفحص حالة المدخنة المنهارة، ومعاينة موقع المصنع بالكامل، وبيان مدى التزامه باشتراطات السلامة المهنية وامتلاكه التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل.

كما استدعت النيابة مالك المصنع ومسؤولي السلامة والصيانة لسماع أقوالهم بشأن الحادث، والتحقيق فيما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع الكارثة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بانهيار مدخنة داخل مصنع طوب أثناء استراحة العمال عقب انتهاء ساعات العمل. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحادث وقع أثناء استراحة عدد من العمال بجوار المدخنة، التي يبلغ ارتفاعها نحو 50 مترًا، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ نتيجة تهالك هيكلها الإنشائي، ما أدى إلى سقوطها على العمال المتواجدين بالمكان.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: "إسماعيل ع." – من قرية المتانيا، مركز العياط، و"أحمد ح." – من قرية المتانيا، مركز العياط، و"أحمد ج." – من قرية أبو رجوان، مركز البدرشين.

كما أُصيب كل من: "وليد أ." – تم نقله إلى مستشفى حلوان العام، و"إسلام أ". – تم نقله إلى مستشفى 15 مايو.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التمشيط ورفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، نظراً لصعوبة الوصول إلى الضحايا بسبب تهالك المبنى وارتفاع المدخنة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري استكمال التحقيقات.

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