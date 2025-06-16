"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية عن جهود مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام، حيث تم ضبط 352 قضية اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 402 متهم، بالإضافة إلى ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 180 متهما، وتنفيذ 73.602 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة فقط.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 318 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 25.527 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدي الحاسم لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف فرض السيطرة الأمنية الكاملة وحماية المواطنين.

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