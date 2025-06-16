هالة تقاضي زوجها: "بيجيب ستات البيت وأنا في الشغل"

كتبت – فاطمة عادل:

وقفت هالة. م، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد أن ضاقت بها السبل وفقدت الإحساس بالأمان في بيتها، قائلة: "بيشرب خمرة وبيجيب ستات البيت وأنا في الشغل".

قالت هالة في دعواها إن زواجها، الذي استمر خمس سنوات، بدأ في أجواء طبيعية، خالية من المشاكل، لكن الحال لم يدم طويلًا، وبدأ زوجها يتغير تدريجيًا، فصار يسهر خارج المنزل لساعات طويلة، ثم بدأ في تعاطي الخمر، ما أثّر على سلوكه وأدى لتحوله إلى شخص عدواني وعصبي.

وأضافت الزوجة: "في الأول كنت فاكرة إنه بيخرج مع أصحابه وبيحب يرفه عن نفسه، لكن بعد كده الموضوع خرج عن السيطرة. بقى يشرب كل يوم، وألاقي زجاجات الخمرة في كل حتة في البيت، حتى قدام ولادنا الصغيرين!"

وتابعت هالة:"الصاعقة لما الجيران قالولي إن فيه ستات بتدخل البيت وأنا في الشغل. مصدقتش في البداية، لكن لما واجهته ما أنكرش، بالعكس قال لي: هو إنتي فاضية ليّ؟ حسيت وقتها إن الأرض اتشالت من تحت رجلي، وإني عايشة مع راجل معدوم الضمير."

وأكدت أنها حاولت إصلاح الوضع مرارًا، ومنحته أكثر من فرصة ليتغير، حتى أنها عرضت عليه الذهاب لمركز لعلاج الإدمان، لكنه رفض، وقال لها: "اللي مش عاجبها تمشي". وأضافت:"أنا اللي بصرف على البيت وعلى ولادي، وهو عايش حياته، وأنا اللي بشقى وبتبهدل"

واختتمت هالة حديثها قائلة: "أنا مش قادرة أكمّل، ولا ينفع ولادي يكبروا في بيت كله خيانة وانحراف. أنا بطلب الخلع علشان أحمي نفسي وولادي وأعيش بكرامتي."

وقد رفعت هالة دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 853 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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