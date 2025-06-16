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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 37 ألف مخالفة في يوم واحد

11:21 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الرادارات الحديثة

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كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 48,930 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 1,718 مخالفة سير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و37,561 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و13 مخالفة انتظار عشوائي، و660 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط، وتيسير حركة السير، والحد من الحوادث.

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الإدارة العامة للمرور رادارات السرعة مخالفة مرورية
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