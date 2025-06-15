مأساة في المعصرة.. مراهق يقتل طفلًا عمره عامان خلال مشاجرة مع والدته

كتب- صابر المحلاوي:

تحولت مشاجرة عائلية في منطقة المعصرة إلى جريمة مأساوية، بعدما لقي طفل صغير مصرعه نتيجة إصابته بقطعة حديدية ألقاها مراهق تجاه والدته خلال مشادة بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بورود بلاغ بوجود طفل متوفى داخل شقة سكنية بدائرة القسم، نتيجة إصابته في مشاجرة وقعت بين والدته وأحد الأشخاص.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المعصرة إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين سيدة والمتهم الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، قام خلالها الأخير بإلقاء قطعة حديدية تجاهها، لتصيب نجلها الصغير الذي كان برفقتها، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته البالغة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنه لم يكن يقصد إصابة الطفل.

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمعاينة الجثمان وأمرت بتشريحه لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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