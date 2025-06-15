سقط من شرفة منزله.. النيابة تحقق في مصرع مقاول بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع مقاول يبلغ من العمر 60 عامًا، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثاني بمنطقة كرداسة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان؛ لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو ووفاته، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز كرداسة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى لقي مصرعه أثناء قيامه بتركيب ستارة بشرفة شقته، واختل توازنه ليسقط أرضًا ويلقى مصرعه في الحال.

وانتدبت النيابة فريقًا من رجال المعمل الجنائي لرفع الآثار وفحص مكان الحادث، كما كلفت جهات التحقيق فريق البحث الجنائي بسرعة الانتهاء من تحرياتهم حول الواقعة وملابساتها، مع فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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