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إحباط ترويج 5 أطنان دقيق مُدعم في الأسواق

11:22 ص الأحد 15 يونيو 2025

دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته المكبرة لمكافحة الجرائم التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 5 طن دقيق (أبيض و بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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دقيق شرطة التموين مكافحة الجرائم التموينية
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