في 3 أقسام مختلفة بالقاهرة.. سقوط لصوص الذهب والسيارات والمحلات | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لمكافحة الجريمة بكافة صورها، حيث نجحت في ضبط 4 متهمين في وقائع سرقة متفرقة، وتمكنت من استعادة المسروقات بالكامل.

ففي دائرة قسم شرطة الزاوية، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال التجارية باستخدام أسلوب المغافلة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات عن طريق أسلوب توصيل الأسلاك، وقد اعترفا بالواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المسروقة.

وفي قسم شرطة قصر النيل، تم ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، وأرشدت عن المسروقات التي عُثر عليها بحوزة عميل سيئ النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم الجنائية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

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