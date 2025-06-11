كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي 3 سيارات بالسير عكس الاتجاه بطريق (المنصورة – كفر شكر)، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

أسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط السيارات الثلاث وقائديها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم.

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