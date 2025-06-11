بالفيديو.. الداخلية تُسعد ذوي الهمم باحتفالية ترفيهية مميزة - فيديو

كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية احتفالية ترفيهية خاصة لذوي الهمم وذويهم داخل وادي الفروسية بمنطقة عين الحياة، في إطار الدعم المتواصل الذي توليه الوزارة للقادرون باختلاف.

شهدت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من ذوي الهمم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية وركوب الخيل، وسط أجواء من البهجة والفرح. كما حضر عدد من الفنانين الذين أشادوا بجهود الدولة في دعم وتمكين هؤلاء الشباب وحرصها على ادماجهم في المجتمع.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة المجتمعية وتحقيق الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

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