الداخلية تضبط ترسانة أسلحة وتنفذ 53 ألف حكم في المحافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع المحافظات، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية وضبط العناصر الإجرامية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن سلسلة من الضربات الأمنية الناجحة التي استهدفت الاتجار بالمخدرات، حيازة الأسلحة غير المرخصة، والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت القوات في ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 37 متهمًا، تنوعت بين 4 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و32 فرد محلي، بالإضافة إلى 30 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و224 قطعة سلاح أبيض. كما ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات كانت مجهزة للتوزيع.

في السياق ذاته، تم تنفيذ 53416 حكمًا قضائيًا متنوعًا شمل 154 حكم جناية، و15688 حكم حبس جزئي، و3404 حكم مستأنف، إلى جانب 25737 غرامة و8433 مخالفة. كما ألقت الأجهزة القبض على 16 هاربًا من تنفيذ الأحكام، و15 متهمًا تورطوا في وقائع بلطجة واستعراض قوة بعدد من المناطق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي جهود متصلة لحفظ النظام، ضبطت الحملات 334 دراجة نارية مخالفة تُستخدم دون تراخيص، وسجلت 25524 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 55 سائقًا على الطرق السريعة، ثبت تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة، وتم سحب تراخيصهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطرق.

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