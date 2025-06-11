كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية المكثفة على جميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 54892 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 44925 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1322 مخالفة سير بدون تراخيص، إلى جانب 603 مخالفات لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة لشروط التراخيص، كما تم ضبط 17 دراجة نارية مخالفة و6 مخالفات موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط على الطرق.

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