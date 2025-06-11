كتب- علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية في ضبط عدد من عناصر البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات، وأسفرت المواجهات عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظتي أسيوط والمنيا، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة داخل بؤر إجرامية بعدة محافظات بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "شروع في قتل – اتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – اتجار بالأسلحة"، كما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم: 734 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شابو، هيدرو، هيروين، بانجو، إستروكس)، و23 ألف قرص مخدر، و72 قطعة سلاح ناري (رشاش جرينوف، 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 10 فرد محلي، 6 طبنجات).

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 64 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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