إعلان

مصدر: اختناق طالبتين في حريق مدرسة ثانوية بالشيخ زايد

11:52 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق مدرسة ثانوية بالشيخ زايد
  • عرض 3 صورة
    حريق مدرسة ثانوية بالشيخ زايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بقطاع أكتوبر عن حصيلة حريق نشب اليوم الأحد داخل مدرسة ثانوية للبنات بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن الحريق أسفر عن إصابة طالبتين بحالتي ضيق تنفّس، مشيرًا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

وكان مأمور قسم شرطة الشيخ زايد قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة ثانوية تقع بجوار كلية الهندسة والإدارة التعليمية.

وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومفتش الفرقة.

وتبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران بالطابق الثاني من مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وتم إخلاء المبنى بالكامل من الطالبات حفاظًا على سلامتهن.

اقرأ أيضا:

كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع "دهابة أسوان"

بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر

بعد فيديو اعتداء "طفل المرور" على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مدرسة ثانوية بالشيخ زايد الشيخ زايد شرطة الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك