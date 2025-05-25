مصدر: اختناق طالبتين في حريق مدرسة ثانوية بالشيخ زايد

كتب – محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بقطاع أكتوبر عن حصيلة حريق نشب اليوم الأحد داخل مدرسة ثانوية للبنات بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن الحريق أسفر عن إصابة طالبتين بحالتي ضيق تنفّس، مشيرًا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

وكان مأمور قسم شرطة الشيخ زايد قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة ثانوية تقع بجوار كلية الهندسة والإدارة التعليمية.

وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومفتش الفرقة.

وتبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران بالطابق الثاني من مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وتم إخلاء المبنى بالكامل من الطالبات حفاظًا على سلامتهن.

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