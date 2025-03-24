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الداخلية تكشف ملابسات اعتداء سائق ميكروباص على راكب بالشرقية

03:15 م الإثنين 24 مارس 2025

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة أجرة "ميكروباص" وهو يعتدي على أحد الأشخاص داخل أحد المواقف في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بتعرضه للسب والضرب من قِبَل سائق ميكروباص أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة القسم، وذلك بسبب خلاف على أولوية الجلوس في المقعد الأمامي، حيث طلب السائق من الراكب دفع أجرة شخصين، لكنه رفض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة.

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