الأمن يحبط دعاية غير قانونية بالجيزة والإسكندرية والبحيرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى تأمين محيط اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث نجحت القوات فى رصد عدة مخالفات تهدف للتأثير على إرادة الناخبين، وتم التعامل معها قانونيًا على الفور لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.



دعاية انتخابية



تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة الجيزة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، كان يستعد لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



جمع بطاقات



تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه بالإسكندرية من ضبط سيدتين لقيامهما بجمع البطاقات الشخصية لبعض المواطنين بهدف توجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ترويج دعاية



ضبطت القوات الأمنية بمحيط إحدى اللجان في محافظة البحيرة أحد الأشخاص وبحوزته كمية من كروت الدعاية الانتخابية المخصصة لأحد المرشحين، كان يستعد لتوزيعها على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



