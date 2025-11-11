تفاصيل مقتل 6 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار بقنا (بيان)

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بمشاركة قطاع الأمن العام، أن عناصر التشكيل تضم 6 عناصر جنائية شديدي الخطورة، ومحكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في 42 جناية متنوعة، منها: القتل، الشروع في القتل، الاتجار بالمواد المخدرة، الاتجار بالأسلحة النارية، السرقة بالإكراه، الحريق العمد، ومقاومة السلطات.

وتبين أن المتهمين كانوا يتخذون من دائرة مركز شرطة نقادة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزي، وبمجرد اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات التعامل، ما أسفر عن مصرع جميع عناصر التشكيل العصابي.

وعُثر بحوزتهم على 5.5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو)، و7 بنادق آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

