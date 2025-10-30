إعلان

فيديو رقص خادش يوقع تيكتوكرز في قبضة مباحث الآداب 

كتب : مصراوي

02:53 م 30/10/2025

صانعة محتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الإدارة العامة للآداب بقطاع الشرطة بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض تيكتو كرز لقيامها ببث مقاطع فيديو رقص بصورة خادشة للحياء، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة أرباح ومشاهدات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، و بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوى لآداب يديوهات رقص مخلة حتوى خادش للحياء يكتوكرز لجيزة برا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن