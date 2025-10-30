فيديو رقص خادش يوقع تيكتوكرز في قبضة مباحث الآداب 

ألقت الإدارة العامة للآداب بقطاع الشرطة بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض تيكتو كرز لقيامها ببث مقاطع فيديو رقص بصورة خادشة للحياء، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة أرباح ومشاهدات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، و بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.