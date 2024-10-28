3 حالات اختناق في حريق مصنع كراسي بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق مصنع كراسي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بقرية أبو صير.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمصنع كراسي بلاستيك بالدور لمنزل مكون من 3 طوابق بمدخل القرية مما أسفر عن 3 مصابين بحالة اختناق نقلوا إلى مستشفى البردشين المركزي.