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بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو

12:56 م الخميس 24 أكتوبر 2024

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات سرقات الشقق بدائرة قسم شرطة 15 مايو. وبعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية المسروقة.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الشقق المغلقة. اعترف المتهمان بتنفيذ خمس وقائع سرقة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شرطة 15 مايو الشقق الأسلاك الكهربائية تشكيل عصابي
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