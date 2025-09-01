قمة الصين الأمنية.. هل تشهد ولادة تحالف جديد ضد النفوذ الأمريكي؟





بي بي سي

يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصين للمرة الثانية، بيد أن هذه المرة مختلفة عن سابقتها، فلأول مرة منذ غزو أوكرانيا، يزور بوتين حليفه الرئيسي في المنطقة ليس بصفته تابعًا للرئيس الصيني، شي جين بينغ، ومحاصرًا بعقوبات غربية، بل بصفته زعيمًا عالميًا على قدم المساواة مع الرئيس الأمريكي؛ القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم والمنافس الرئيس للصين.

وسوف تشكل هذه الزيارة الصينية انتصارًا لبوتين عقب عودته من ألاسكا، بعد أن استقبله دونالد ترامب استقبالًا رسميًا على الأراضي الأمريكية، واستطاع بوتين خلال اللقاء إقناع ترامب بالتخلي عن مطالبه بعدم شنّ ضربات على أوكرانيا، فضلًا عن وقف تهديداته بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي الصين، سيُستقبل بوتين استقبالًا حافلًا، في ظل مشاركة ما يزيد على 12 زعيمًا إقليميًا في مدينة تيانجين الصينية لعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر لمدة يومين.

كما سيضم الاجتماع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، المعروف بخطابه الصاخب والمعادي للغرب، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي تتميز علاقته مع كل من بكين وواشنطن بالتعقيد.

بيد أن هذا ليس سوى البداية.

إذ سيشارك عدد كبير من الزعماء في موكب رسمي، يوم الأربعاء في بكين، لإحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية والاحتفال بـ"انتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، والانتصار في الحرب العالمية المناهضة للفاشية".

وتطرح المناسبة تساؤلات من بينها هل تدلّ الفعاليات الجارية في الصين هذا الأسبوع على تقوية تحالف عالمي ضد الولايات المتحدة؟

وهل يشهد تكتل روسيا - الهند - الصين، وهو تحالف قوي يسعى لموازنة الهيمنة الغربية في الشؤون الدولية ظل خامدًا خلال السنوات الخمس الماضية، نشاطًا في وقت تتصاعد فيه الحروب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

ترامب يعجز عن إثارة خلاف بين بوتين وشي جين بينغ

تهدف زيارة بوتين غير المعتادة إلى الصين إلى إظهار "الصداقة اللامحدودة" بين روسيا والصين التي تزداد متانة، وأن محاولات الولايات المتحدة لزرع الفتنة بينهما ستبوء بالفشل، حسب رأي بعض الخبراء.

ويقولون إنه حتى إذا تنازل ترامب عن أوكرانيا لبوتين ورفع العقوبات، فإن روسيا لن تحيد عن الصين.

ويشير خبراء إلى الطريقة التي سبق و استطاع بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، هنري كيسنجر، في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، من سحب الصين من تحت النفوذ السوفيتي خلال سبعينيات القرن العشرين، إلا أن العلاقات بين بكين وموسكو كانت آنذاك متوترة بالفعل، لكن الوضع مختلف اليوم.

ويقول بيير أندريو، خبير العلاقات الصينية - الروسية بمعهد سياسات مجتمع آسيا، الذي شغل سابقًا مناصب دبلوماسية فرنسية في روسيا وطاجيكستان ومولدوفا، إن "زيادة الضغط التجاري على الصين من جانب إدارة ترامب تعزز المحور الروسي - الصيني. كما لم تسفر المحاولات الرامية لإضعاف الروابط بين البلدين وتنفيذ ما يُعرف بـ (كيسنجر العكسي) عن أي نتائج ملموسة".

ويذكر خبير في العلاقات الروسية - الصينية، لم يفصح عن اسمه، في مقال نشره مركز تحليل السياسات الأوروبية: "إن كانت استراتيجية الولايات المتحدة تقوم على إثارة الخلاف بين موسكو وبكين من خلال إنهاء الحرب في أوكرانيا، ورفع بعض العقوبات عن روسيا، فإن واشنطن تُقدّر دون دقة عمق وتعقيد هذه الشراكة".

وأصبحت الصين المشتري الرئيسي للطاقة الروسية، والمورد الأساسي للسيارات والبضائع الأخرى إلى روسيا، بعد تعليق الشركات الغربية نشاطها هناك، كما أدى العدوان على أوكرانيا إلى تقوية الروابط الإيديولوجية للصداقة بين روسيا والصين.

ويفسر أندريو ذلك قائلًا: "كلا الدولتين تعارضان الليبرالية الغربية وتتحديان الهيمنة الأمريكية. وكلاهما يمتلك القوة النووية ويشغل عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتتلاقى مصالحهما الاستراتيجية".

ويضيف: "من الناحية الاقتصادية، يكمل كل منهما الآخر. روسيا دولة غنية بالمواد الخام، والصين دولة صناعية وتقنية".

غير أنه يرى أن العلاقات الشخصية الحميمة بين قادتهما تشكل مفتاحًا أساسيًا.

كما يشترك بوتين وشي جين بينغ في العديد من الصفات، فهما في نفس العمر (72 عامًا)، ونشأ كلاهما في ظل الشيوعية السوفيتية، ويحكمان منذ فترة طويلة، ووضع كل منهما هياكل سلطة استبدادية، ويبدو أنهما لا يتسامحان مع أي معارضة.

وكان بوتين قد وقع مع شي جين بينغ، قبيل غزو أوكرانيا في عام 2022، بيانًا بشأن "الصداقة بلا حدود والتعاون بلا قيود"، ويصف شي جين بينغ بوتين بأنه "صديق عزيز"، وقد التقى به أكثر من أي زعيم عالمي آخر، بما يزيد على أربعين مرة.

إلا أن زيارة بوتين للصين هذه المرة تتسم بطابع خاص.

وتقول باتريشيا كيم، الخبيرة في السياسة الخارجية الصينية والعلاقات الأمريكية - الصينية في مؤسسة بروكينغز بواشنطن، إن "الصين تستفيد من الحفاظ على بوتين تحت السيطرة ومنعه من الانحراف نحو الغرب مجددًا، لكنها لا ترغب في تعزيز قوة روسيا بشكل مفرط".

وتضيف: "النتيجة المثالية لبكين تتمثل في أن تكون روسيا قوية بما يتيح لها مواجهة الغرب، وضعيفة بما يكفي للبقاء تحت نفوذ الصين".

ويفسر أندريو: "تعتبر روسيا شريكًا مفيدًا للصين، إذ تساعد شي جين بينغ في الحفاظ على الاستقرار داخل البلاد وفي كامل منطقة آسيا الوسطى. كما تسهم في تمكين بكين من حشد الدعم من دول الجنوب العالمي، وتعزيز نموذج بديل عن النظام العالمي الغربي".

انضمام مودي

وتعد الهند، العضو الثالث في تكتل روسيا - الهند - الصين، عنصرًا معقدًا في علاقاتها مع كل من بكين وواشنطن، مما قد يعرقل أي محاولة لإحياء هذا التكتل.

ويكتسب لقاء شي جين بينغ ومودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الذي يمثل أول زيارة لمودي للصين منذ سبع سنوات، أهمية بالغة، إذ تكاد الدولتان لا تتبادلان الحديث منذ المناوشات الحدودية في وادي غالوان عام 2020.

إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الهند غيرت الوقائع على الأرض، فقد فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الهندية عقابًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، مما بدا أنه يدفع الخصوم السابقين نحو التقارب.

وقال شي جين بينغ لمودي إن الصين والهند ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، بينما أكد مودي وجود "أجواء من السلام والاستقرار" بين البلدين حاليًا.

ولا يقتصر الوضع على أن هذين البلدين الأعلى تعدادًا سكانيًا في العالم، بل إنهما يمتلكان أيضًا اثنتين من أكبر الاقتصادات عالميًا.

وأكد مودي على أن الرحلات الجوية بين الهند والصين، التي توقفت منذ النزاع الحدودي قبل خمس سنوات، سوف تُستأنف، دون إعلان إطار زمني محدد.

وقال شي جين بينغ: "ينبغي لكلا الطرفين أن يتناول ويعالج علاقتهما من منظور استراتيجي بعيد المدى"، مؤكدًا أن "كون الجانبين أصدقاء يمثل الخيار الصائب لكليهما".

ماذا يعني ذلك لمستقبل التحالفات؟

يرى الخبراء أن إعادة إحياء تحالف ثلاثي كبير فعّال، وهو ما أعربت كل من روسيا والصين عن رغبتها في تحقيقه، وضم بعض أكبر اقتصادات العالم كأعضاء، سيؤدي إلى مواجهة النفوذ المتصاعد لواشنطن، إلى جانب تحالفات أخرى مثل مجموعة بريكس التي تأسست عام 2006 بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

بيد أن الهند تجد نفسها مضطرة إلى الحفاظ على توازن سياسي دقيق للغاية، بغض النظر عن الواقع الاقتصادي الناتج عن الرسوم التي فرضها ترامب، وعليها أيضًا التوصل إلى حلول لمشكلات ثقة عميقة مع الصين.

ويشير الخبراء إلى أن الهند حريصة على الحفاظ على سياسة خارجية مستقلة، بينما لا تزال آثار الاشتباكات الحدودية الدامية مع الصين عالقة في الأذهان، كما يساورها القلق من العلاقة الوثيقة التي تربط الصين بباكستان، عدوها القديم.

علاوة على ذلك، فإن عقودًا من الدبلوماسية الدقيقة التي قرّبت الهند من الولايات المتحدة ستتطلب إعادة تقييم، وربما التخلي عنها، وهو ما قد يكون ثمنًا باهظًا إذا قررت البلاد الانضمام بالكامل إلى تحالف ضد واشنطن.

بيد أن المشهد العام هذا الأسبوع يصعب تجاهله.

فمن المتوقع أن يحضر بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، العرض العسكري في بكين، ضمن 26 رئيس دولة.

وسوف يشهد الحدث المخطط له بعناية، مسيرة تضم عشرات الآلاف من الجنود في تشكيلات منظمة عبر ساحة تيانانمن التاريخية، بمشاركة قوات من 45 فرقة عسكرية صينية، بالإضافة إلى قدامى المحاربين.

ولأول مرة في التاريخ، سيجتمع قادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في مناسبة واحدة، خلال عرض عسكري في بكين في الثالث من سبتمبر/أيلول.

ويتساءل نيل توماس، خبير الشؤون الصينية بمعهد سياسات منطقة آسيا: "هل يمثل هذا الاجتماع القمة الأولى لمحور الأنظمة الاستبدادية؟".

ويضيف أن هذا الاتحاد من غير المحتمل أن يدوم طويلًا، نظرًا لاختلاف أهداف أعضائه وغياب الثقة المتبادلة بينهم.

ويرى توماس أن "حضور بوتين وبيزشكيان وكيم جونغ أون يسلط الضوء على دور الصين بوصفها القوة الاستبدادية الرائدة عالميًا".

وبناء على ذلك قد تمثل أحداث الأسبوع الجاري في الصين استعراضًا قويًا ليس بالضرورة لدور التحالفات كمنظمة شنغهاي للتعاون، وثلاثي روسيا - الهند - الصين، وبريكس في مواجهة واشنطن، بل لتأكيد مركزية الصين في أي من هذه التحالفات مستقبلًا.