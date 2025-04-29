الأونروا: 3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر عند معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى قطاع غزة وإنها تنتظر إعادة فتح المعابر ، التي أغلقتها إسرائيل في وقتٍ سابق.

وذكرت الأونروا، أن الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة، مضيفة "لدينا نحو 3 آلاف شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة، وعلى إسرائيل رفع الحصار".

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أعلن أمس الاثنين، نفاد مخزونه الغذائي في قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر، موضحًا أن مليونا شخص داخل القطاع يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد البرنامج، في بيان للصحفيين يوم الجمعة الماضي، بأنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة.

وأضاف البيان: "هذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلًا".

وقال البرنامج، إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بهدف الضغط على حركة حماس.