إعلان

بعدد 54.7 مليون مواطن.. المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025

كتب : منال المصري

04:40 م 17/02/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة معدلات الشمول المالي في مصر بنحو 219% خلال آخر 10 سنوات إلى 77.6% بنهاية 2025.

بحسب بيان للبنك المركزي المصري، فإن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية ارتفع إلى 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر.

وأكد المركزي أن هذه الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك فقط، ولكنها تشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، وفق بيان المركزي

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري الشمول المالي معدلات الشمول المالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
أخبار وتقارير

رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
أخبار وتقارير

رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
4 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026
جنة الصائم

4 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات