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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه الخميس 22-5-2025

10:23 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.23 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.73 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و132.35 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.72 جنيه للشراء، و70.48 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.63 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و162.73 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

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