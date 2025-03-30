من ثاني يوم العيد.. بدء فرض رسوم على "إنستاباي" بعد غدِ

كتبت- منال المصري:

تبدأ الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية تفعيل احتساب رسوم على تطبيق "إنستاباي" لتحويل الأموال والاستعلام عن الرصيد بعد غدِ أول يوم في شهر أبريل والموافق ثاني يوم عيد الفطر.

ولأول مرة منذ 3 سنوات قرر البنك المركزي فرض رسوم مالية على إنستاباي الذي يعد أول تطبيق محلي مرخص من البنك المركزي للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري بداية من أول أبريل بنسبة 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى عن 20 جنيهًا.

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.

في 23 مارس 2022 أعلن المركزي الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay الذي يعد أول تطبيق مرخص من المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلا للمدفوعات النقدية.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل، وفق بيان سابق للمركزي.