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انتعاش العملات المشفرة بعد تصريحات ترامب بتكوين احتياطي استراتيجي منها

09:02 م الأحد 02 مارس 2025

عملة بتكوين

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كتبت- دينا كرم:

قفزت عملة بتكوين بأكثر من 5% لتعود إلى مستوى 90 ألف دولار بعد منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال أكد فيه على المضي قدماً نحو تكوين احتياطي استراتيجي أميركي من العملات المشفرة، وفقا لما نشرته "CNBC عربية".

وأدت هذه التصريحات إلى انتعاش سوق العملات المشفرة التي عانت من خسائر حادة الأسبوع الماضي.

قال ترامب في المنشور "سيعمل احتياطي العملات المشفرة الأميركي على رفع مستوى هذه الصناعة بعد سنوات من هجمات من إدارة جو بايدن عليها".

وتابع "لهذا السبب أوجه أمري التنفيذي لمجموعة العمل الرئاسية للمضي قدماً في إنشاء احتياطي استراتيجي يشمل XRP وSOL وADA"، وقفزت تلك العملات بنسب تجاوزت 20%.

كما زادت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 11.23% إلى 2.471.34 دولاراً .

وصعدت عملة سولانا بنحو 24.08% إلى 173.28 دولار.

هذا الإجراء يتبع الأمر التنفيذي 14178، الذي يوجه مجموعة العمل الرئاسية لتشكيل إطار عمل وطني للعملات المشفرة.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرأس أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض الجمعة القادمة، الأمر الذي يؤكد دعمه لهذا القطاع والذي كان قد أبداه خلال حملته الانتخابية.

هذا وسيلقي ترامب كلمة في تجمع يشمل مؤسسين بارزين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين من مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة عمل ترامب بشأن الأصول الرقمية.

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