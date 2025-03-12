إعلان

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:45 ص الأربعاء 12 مارس 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، بينما تراجع سعر بيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و13.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام