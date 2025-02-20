المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

كتبت- منال المصري:

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في أول اجتماع لها خلال العام الحالي اليوم الخميس عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

للمرة الثالثة على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.