إعلان

المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

07:19 م الخميس 20 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في أول اجتماع لها خلال العام الحالي اليوم الخميس عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

للمرة الثالثة على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة المركزي يبقي على سعر الفائدة سعر الفائدة الجهاز المركزي للتعبئة المعدل السنوي للتضخم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة