المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة
07:19 م الخميس 20 فبراير 2025
كتبت- منال المصري:
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في أول اجتماع لها خلال العام الحالي اليوم الخميس عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
للمرة الثالثة على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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